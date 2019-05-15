Олег Газманов раскрыл секреты личной жизни. Народный артист принял участие в съемках программы Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Артист рассказал о борьбе со страшной болезнью.

Олег Газманов раскрыл секреты личной жизни. Народный артистпринял участие в съемках программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Артист рассказал о борьбе со страшной болезнью.довольно успешно удавалось скрывать своюличную жизнь от поклонников. Как обычно, скрытность кумира порождает слухи – инародный артист в конце концов решил их развеять.В провокационном шоу "Секрет на миллион" певецвыложил все свои тайны. В частности, поклонники судачили о проблемах в бракеОлега Газманова, ходили слухи о грядущем разводе. Все началось с того, чтоартист стал редко появляться на публике со своей супругой Мариной. Переднапором Кудрявцевой певец не устоял – и рассказал, что на самом деле происходитв его семье и почему они с женой спят в разных спальнях.Рассказал Олег Газманов и о страшной болезни. Ему, какпевцу, фактически вынесли приговор – врачи обнаружили у артиста опухоль наголосовых связках. Народный артист раскроет имя человека, который помог емупобедить недуг.Еще одной тайне почти полвека. Певец все этовремя скрывал, что у него есть родные брат и сестра. И вот теперь артистрешился представить родственников широкой публике – они появятся в программе,которая выйдет в эфир 18 мая, пишет "7Дней".Известно, что с поклонниками не церемонится. Всех, кто оскорбляет певца или его родину в соцсетях, артист отправляет в бан. Как-то раз Газманов не выдержал шквала ругательств и решился на виртуальную массовую казнь – он выявил всех хейтеров и заблокировал. Меры, принятые певцом, оказались очень действенными – теперь под его постами в основном положительные отзывы.