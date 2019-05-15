Олег Газманов раскрыл секреты личной жизни. Народный артист
принял участие в съемках программы Леры Кудрявцевой Секрет на миллион.
Артист рассказал о борьбе со страшной болезнью.
Олег Газманов раскрыл секреты личной жизни. Народный артист
принял участие в съемках программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Артист рассказал о борьбе со страшной болезнью.
довольно успешно удавалось скрывать свою
личную жизнь от поклонников. Как обычно, скрытность кумира порождает слухи – и
народный артист в конце концов решил их развеять.
В провокационном шоу "Секрет на миллион" певец
выложил все свои тайны. В частности, поклонники судачили о проблемах в браке
Олега Газманова, ходили слухи о грядущем разводе. Все началось с того, что
артист стал редко появляться на публике со своей супругой Мариной. Перед
напором Кудрявцевой певец не устоял – и рассказал, что на самом деле происходит
в его семье и почему они с женой спят в разных спальнях.
Рассказал Олег Газманов и о страшной болезни. Ему, как
певцу, фактически вынесли приговор – врачи обнаружили у артиста опухоль на
голосовых связках. Народный артист раскроет имя человека, который помог ему
победить недуг.
Еще одной тайне почти полвека. Певец все это
время скрывал, что у него есть родные брат и сестра. И вот теперь артист
решился представить родственников широкой публике – они появятся в программе,
которая выйдет в эфир 18 мая, пишет "7Дней".
Известно, что с поклонниками не церемонится. Всех, кто оскорбляет певца или его родину в соцсетях, артист отправляет в бан. Как-то раз Газманов не выдержал шквала ругательств и решился на виртуальную массовую казнь – он выявил всех хейтеров и заблокировал. Меры, принятые певцом, оказались очень действенными – теперь под его постами в основном положительные отзывы.