Возрождение вытрезвителей способно сохранить жизни тысячам россиян, заявил в прямом эфире программы 60 минут бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Возрождение вытрезвителей способно сохранить жизни тысячам россиян, заявил в прямом эфире программы "60 минут" бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко."По неполным данным МВД, ежегодно миллион людей сомнительного эстетического вида валяется на улицах городов и сел. 50-60 тысяч из них умирают, 10 тысяч замерзают. Мы живем в северной стране, большую часть года у нас холодно", — сказал Онищенко. "Кроме того, статистика свидетельствует, что за последнее время количество преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, увеличилось на 30%", — подчеркнул он, обосновывая важность введения вытрезвителей.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян выступил с инициативой возродить вытрезвители в стране. Предполагается, что доставкой нетрезвых граждан в специальные учреждения должна заниматься полиция, а функции по организации работы таких учреждений будут переданы региональным властям. 80% россиян также поддерживают возвращение вытрезвителей. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного "Левада-Центром".В советское время вытрезвители находились в ведении Министерства внутренних дел, но в середине 90-х годов их функции передали медицинским учреждениям. Со временем этот институт был полностью ликвидирован.