Вторничная программа чемпионата мира по хоккею продолжилась двумя матчами. В Кошице сборная Германии нанесла поражение команде Франции, а в Братиславе Швейцария не оставила шансов Австрии. Обе встречи завершились четырьмя заброшенными шайбами в исполнении победителей.

Вторничная программа чемпионата мира по хоккею продолжилась двумя матчами. В Кошице сборная Германии нанесла поражение команде Франции, а в Братиславе Швейцария не оставила шансов Австрии. Обе встречи завершились четырьмя заброшенными шайбами в исполнении победителей.Бундестим одержала победу над французами со счетом 4:1. Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Мориц Зайдер, Маттиас Плахта, Леон Драйзайтль и Корбиниан Хольцер. У Франции единственный гол забил Дамьен Флери. Для Германии эта победа стала третьей подряд на групповом этапе. Теперь в активе немецкой команды 9 очков и первое место в группе "А".Швейцария же в отличие от Германии смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Победа со счетом 4:0 была достигнута благодаря шайбам Кевина Фиалы, Романа Йози, Филиппа Курашева и Свена Андригетто. Это также третья победа из трех возможных для действующих вице-чемпионов мира. В их активе 9 очков в группе "В", благодаря чему они обошли в таблице по дополнительным показателям сборную России.Россия свой следующий матч сыграет с командой Италии. Поединок состоится 15 мая. Начало — в 21:15 по московскому времени.