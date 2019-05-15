Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина вошла в состав женской сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры, которые пройдут в столице Белоруссии городе Минске с 21 по 30 июня.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина вошла в состав женской сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры, которые пройдут в столице Белоруссии городе Минске с 21 по 30 июня."Мустафина готова выступить на Европейских играх. Но уровень ее гимнастики пока не тот, на который она способна – заявила тренер национальной команды Валентина Родионенко, слова которой приводит ТАСС. – Сама Алия также очень хочет выступать на этих соревнованиях".Родионенко также сообщила, что в состав сборной вошла Ангелина Мельникова. Имя еще одной гимнастки будет названо до конца недели.Напомним, Европейские игры в 2019 году пройдут второй раз в истории. Первые игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку, тогда сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.