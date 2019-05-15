На Украине продолжается чехарда с отставками и назначениями высших должностных лиц. Накануне свой пост внезапно потерял глава Конституционного суда Станислав Шевчук.

На Украине продолжается чехарда с отставками и назначениями высших должностных лиц. Накануне свой пост внезапно потерял глава Конституционного суда Станислав Шевчук.Свою отставку он назвал антиконституционным переворотом. По словам Шевчука, стоит за этим Петр Порошенко, который после поражения на выборах пытается удержать власть и сохранить контроль над главными государственными институтами страны.И вот как ситуацию прокомментировал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко."Это конвульсия уходящей власти и агония, — сказал он. — Уходящий президент пытается сохранить остатки власти. Но та политическая пощечина, которую получил и он, и парламент, и правительство, когда разница между ним и конкурентом была около 50 процентов, — ставит крест на этих конвульсиях"."Все эти конвульсии, попытки зацепиться, удержаться, протянуть дату инаугурации – это все настолько мелко и некрасиво, это видит весь мир. И это ещё раз свидетельство того, что сегодняшняя власть Украины не пользуется доверием людей", — констатировал Юрий Бойко.Кроме того, отставка может сорвать инаугурацию Зеленского или ее отодвинуть. Это как раз то, чего добивается Порошенко. Депутаты не назначают дату, тянут до последнего. Боятся, что Зеленский распустит Раду.