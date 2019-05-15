В Северной столице накануне торжественного открытия Петербургского юридического форума вручили его главную премию. За приз в 10 миллионов рублей боролись порядка сотни претендентов из 20 стран мира. В итоге премию получил профессор Джеремайс Прассль из Оксфорда за работу Люди как услуга.

В Северной столице накануне торжественного открытия Петербургского юридического форума вручили его главную премию. За приз в 10 миллионов рублей боролись порядка сотни претендентов из 20 стран мира. В итоге премию получил профессор Джеремайс Прассль из Оксфорда за работу "Люди как услуга". Его работа связана с исследованием экономических процессов, связанные с развитием высоких технологий.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", по правилам номинировать участников имеют право 30 университетов, в числе которых Кембридж, Оксфорд, Йель, Московский и Петербургский госуниверситеты. Главный критерий при выборе победителя — исключительно качество работы и ее значимость, заверили организаторы Юридического форума.