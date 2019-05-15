Министр иностранных дел России Сергей Лавров свои записи во время пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи забрал с собой. А вот госсекретарь США Майк Помпео начертил на своем листке только один странный знак: две полосы и стрелка, направленная на российскую американскую прессу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров свои записи во время пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи забрал с собой. А вот госсекретарь США Майк Помпео начертил на своем листке только один странный знак: две полосы и стрелка, направленная на российскую и американскую прессу."Что бы это значило? Давайте все вместе подумаем", — предложил в прямом эфире из Сочи ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.