Одним из самых просматриваемых сериалов по всему миру за все время существования кинематографа является Игра престолов. Его рейтинги год за годом безоговорочно бьют все рекорды. В чем заключаются главные составляющие такого прорыва, выяснили ученые из Франкфуртского университета прикладных наук.

Одним из самых просматриваемых сериалов по всему миру за все время существования кинематографа является "Игра престолов". Его рейтинги год за годом безоговорочно бьют все рекорды. В чем заключаются главные составляющие такого прорыва, выяснили ученые из Франкфуртского университета прикладных наук.Прежде всего, огромное влияние на триумф сериала оказали человеческое любопытство и непредсказуемый сюжет саги о Семи Королевствах. Не менее важно то, что очень легко и быстро можно найти и посмотреть очередную серию на онлайн-сервисах.Также исследователи утверждают, что зрители чувствуют себя сопричастными к происходящему на экране. А профессор Клаус-Петер Эрнст заметил, что главное – удовлетворение одной из важнейших человеческих потребностей. А, именно, желание заводить друзей и ощущать себя частью определенного сообщества, как сообщает пресс-релиз на сайте университета.Ученый привел в пример героя Тириона Ланнистера. Он считает, что этот образ будет близок человеку, который в своей собственной семье в роли аутсайдера."Каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", – заявил Эрнст.Однако, ранее в мае ВЦИОМ проводил опрос. У россиян спрашивали, кто является их любимым героем. На удивление, каждый пятый участник не смог выделить одного конкретного персонажа. Многие заявили, что любимчиков у них нет.