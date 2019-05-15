В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Голден Стэйт Уорриорз на домашней площадке разгромил Портленд Трэйл Блэйзерс со счетом 116:94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23).

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" на домашней площадке разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" со счетом 116:94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23).У победителей встречи самыми результативными стали Стефен Карри (36 очков), Клэй Томпсон (26) и Дрэймонд Грин (12 + 10 подборов), а у гостей больше всех набрали Дэмиан Лиллард (19), Родни Худ, Си Джей Макколлум, Морис Харклесс (все – 17) и Энес Кантер (10 + 16 подборов).Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч противостояния состоится в пятницу, 17 мая и пройдет также на паркете "Оракл Арены" в Окленде.