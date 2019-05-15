Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 15 мая, поддержала во втором чтении пакет правительственных законопроектов о продлении амнистии капиталов до 1 марта следующего года. Это будет уже третий этап.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 15 мая, поддержала во втором чтении пакет правительственных законопроектов о продлении амнистии капиталов до 1 марта следующего года. Это будет уже третий этап.
Первый из нормативно-правовых актов предусматривает
возможность для физических лиц добровольно задекларировать свои акты и счета.
На них распространяются все установленные законом гарантии.
Сделать это можно будет до 1 марта 2020 года. Но есть
обязательное условие: регистрироваться подконтрольные физлицам иностранные
компании должны в специальных районах в Калининградской области и Приморском
крае.
Кроме того, депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс,
которые освобождают от уплаты НДФЛ доходы физлица от контролируемой иностранной
компании. Также предлагается освободить "возвращенцев" от взыскания налогов, связанных с
задекларированным в ходе третьей амнистии имуществом или счетами в зарубежных
банках.
Участники третьей волны будут освобождены от
уголовной ответственности из-за преступлений в сфере налогового
законодательства, совершенных до 1 января текущего года. До этого срока
граждане России могли ликвидировать контролируемые компании за рубежом и
перевести средства на родину.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников выразил уверенность, что предлагаемые меры
создадут благоприятные условия для возвращения капиталов.
Первый этап амнистии проводился в период с 1 июля 2015 года
по 30 июня 2016-го. Граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и
компании, избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Тогда
налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.