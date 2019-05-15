Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 15 мая, поддержала во втором чтении пакет правительственных законопроектов о продлении амнистии капиталов до 1 марта следующего года. Это будет уже третий этап.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 15 мая, поддержала во втором чтении пакет правительственных законопроектов о продлении амнистии капиталов до 1 марта следующего года. Это будет уже третий этап.Первый из нормативно-правовых актов предусматриваетвозможность для физических лиц добровольно задекларировать свои акты и счета.На них распространяются все установленные законом гарантии.Сделать это можно будет до 1 марта 2020 года. Но естьобязательное условие: регистрироваться подконтрольные физлицам иностранныекомпании должны в специальных районах в Калининградской области и Приморскомкрае.Кроме того, депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс,которые освобождают от уплаты НДФЛ доходы физлица от контролируемой иностраннойкомпании. Также предлагается освободить "возвращенцев" от взыскания налогов, связанных сзадекларированным в ходе третьей амнистии имуществом или счетами в зарубежныхбанках.Участники третьей волны будут освобождены отуголовной ответственности из-за преступлений в сфере налоговогозаконодательства, совершенных до 1 января текущего года. До этого срокаграждане России могли ликвидировать контролируемые компании за рубежом иперевести средства на родину.Глава комитета Госдумы по госстроительству изаконодательству Павел Крашенинников выразил уверенность, что предлагаемые мерысоздадут благоприятные условия для возвращения капиталов.Первый этап амнистии проводился в период с 1 июля 2015 годапо 30 июня 2016-го. Граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество икомпании, избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Тогданалогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.