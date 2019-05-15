Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером минувшего сезона в английской премьер-лиге. Испанский специалист привел горожан в минувшем сезоне к победе в чемпионате Англии.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером минувшего сезона в английской премьер-лиге. Испанский специалист привел "горожан" в минувшем сезоне к победе в чемпионате Англии.Помимо Гвардиолы основными кандидатами на звание также были номинированы Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэм Хотспур" и Нуну Эспириту Санту из "Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт АПЛ. Победитель определялся путем голосования болельщиков и экспертов.Отметим, что испанец стал третьим наставником в истории лиги, который смог выиграть номинацию дважды кряду. Ранее в истории АПЛ таких же достижений добивались Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо.Напомним, что "Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона в заключительном туре премьер-лиги, обогнав "Ливерпуль" на один балл.