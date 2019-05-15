В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с Италией. Нападающий российской национальной команды Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с Италией. Нападающий российской национальной команды Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."Настраиваемся на матч с итальянцами как обычно. Нам есть над чем работать, необходимо улучшать свою игру, – приводит слова Ковальчука РИА Новости. – Для любого нападающего, защитника важно забить, почувствовать уверенность. Впереди много игр, которые будут важнее, чем сегодняшняя, но забросить шайбу будет очень кстати".Ковальчук рассказал, что у команды здорово играют вратари, поэтому можно рассчитывать на "сухую" победу, также форвард сообщил, что нужно улучшать игру в обороне, несмотря на то, что сыграли хорошо с чехами.Напомним, матч Россия – Италия состоится в среду, 15 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало – в 21:15 по московскому времени.