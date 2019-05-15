В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился впечатлениями от матчей в параллельной группе турнира, где выступают команды США, Канады и Финляндии.

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился впечатлениями от матчей в параллельной группе турнира, где выступают команды США, Канады и Финляндии."Да, за другой группой следим. Смотрели матч Словакии с Канадой, мастерство канадцев сказалось. У Словакии интересная организованная команда – но это мы знаем, еще с Олимпиады, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Пугает ли скорость американцев? Думаю, должны с этим справиться, у нас тоже ребята не самые медленные".После трех матчей в группе А лидирует Германия (9 очков), на втором месте Финляндия (7), на третьем – Канада (6), на четвертом – Дания (5), на пятом – США (5), на шестом – Словакия (3), на седьмом – Франция (1).Напомним, в среду, 15 мая сборная России сыграет с командой Италии. Матч начнется в 21:15 по московскому времени.