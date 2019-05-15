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<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2019-italyanskij-klub-serii-a-dzhenoa-vystavlen-na-prodazhu.html" target="_blank">Итальянский клуб Серии А Дженоа выставлен на продажу</a> - Итальянский бизнесмен Энрико Прециози, который с 2003 года владеет футбольным клубом Серии А Дженоа, официально выставил команду на продажу. На сегодняшний день коллектив из Генуи занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.