Удивительными знаками и смыслами полна политическая и религиозная жизнь Украины на излете президентства Порошенко. Правительство сегодня объявило решительную борьбу российской фанере. Но, чувствуется, что единство порошенковского фронта уже не то.

Удивительными знаками и смыслами полна политическая и религиозная жизнь Украины на излете президентства Порошенко, который никак с этим излетом проститься не хочет. Верховная рада сегодня нашла в себе силы взяться за легализацию марихуаны, а назначить дату инаугурации нового президента времени не нашла. Правительство сегодня объявило решительную борьбу российской фанере. Но, чувствуется, что единство "порошенковского фронта" уже не то. И даже раскольник Филарет начал мстить президенту.— Для меня высокая гордость и высокая честь поставить подпись на этом документе.Закон о языке теперь запрещает на Украине родные языки почти половины населения: русский, румынский, венгерский, польский, словацкий... Как реализовать запрет, даже Порошенко не может объяснить. Этой его инициативе — мове — предвещают фиаско.Еще одна часть предвыборной триады — вера — затрещала по швам, не прошло и полгода. Главу так называемой ПЦУ Епифания считали протеже бывшего самозванного патриарха Филарета. Но с тех пор, как Епифанию и Порошенко вручили в Стамбуле томос об автокефалии, главные раскольники Украины, бывший и нынешний, ни разу и нигде не появились вместе."Порошенко обещал одно, а делает другое. Договоренности были, что после обретения томоса я как патриарх буду управлять церковью на самой Украине, а за пределами страны церковь будет представлять митрополит Епифаний", — говорит Михаил Денисенко (Филарет).Отлученному от церкви Филарету оставили лишь номинальный титул, и почетный лжепатриарх решил реставрировать распущенный ради турецкого томоса Киевский лжепатриархат."Это личное мнение святейшего патриарха Филарета. Но возврата к Киевскому патриархату не будет, так как это может привести к утрате томоса", — рассказал Сергей Думенко (Епифаний).Держаться Епифанию организацонно и финансово пока помогает Стамбул. Например, как в поездке в Мариуполь раскольника сопровождал митрополит Даниил, также он привез с собой из Турции гуманитарную помощь. Филарет, похоже, не дорожит ни томосом, ни своим бывшим подопечным — автокефальный предвыборный проект Порошенко уже как будто его не беспокоит. А вот агония уходящих светских властей Украины нарастает: кабинет министров объявил новые антироссийские санкции."Мы будем делать все, чтобы стать сильными, как бы тяжело нам ни было. К большому сожалению, у нас были очень тесные экономические связи, и в СССР, и до 2014 года", — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Тесные связи оставили за пределом списка санкций российский уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и лекарства. А вот от рессорных пружин для тележек железнодорожных вагонов и от фанеры Украина гордо отказалась. Принимая напоследок нелепые решения, команда Порошенко успевает и оттягивать вступление в должность нового президента."Глава парламента на встрече новоизбранному президенту сказал следующее: голосование за дату инаугурации состоится 14 числа", — говорит советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.Владимир Зеленский предложил назначить инаугурацию на 19 мая. Но депутаты этот вопрос даже не начинали обсуждать"Завтра прекрасный день — день вышиванки. Вот в этот замечательный день и провести инаугурацию", — заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.В день вышиванки избранный президент Украины стать действующим точно не успеет. Спикер Парубий намекнул, что дату инаугурации Зеленского назначат в четверг.