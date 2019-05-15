Сегодня уже четыре диаметра определены - МЦД-1,МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Пятый диаметр находится в проработке.

Работа по строительству Московских центральных диаметров (МЦД) ведётся в хорошем темпе: строятся и проектируются станции, высвобождается территория, решается вопрос с благоустройством прилегающих зон и парковками, рассказал журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на выставке АРХ Москва.В еженедельном режиме идут штабы по поводу строительства МЦД и высвобождению территорий. По словам заммэра, один из самых сложных участков в районе трёх вокзалов. Но здесь уже все проектные решения найдены, строители приступили к работе. Это из новых проектов.Также продолжается работа по интеграции МЦД и по строительству новых станций. В этом году будет построена станция Остафьево на новой территории на курском направлении РЖД, и станция Ховрино, которая будет связана с метро."Работы идут в хорошем темпе, и каждую неделю мы этот темп наращиваем. Финансирование есть, строители есть, сейчас работа больше за проектировщиками", - сказал Марат Хуснуллин.Сегодня уже четыре диаметра определены - МЦД-1,МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Пятый диаметр находится в проработке. Суммарно это даст возможность на территории Москвы и ближайшей территории Московской области получить 221 станции наземного метро, заключил вице-мэр.МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной дороги и, по сути, образуют линии наземного метро.