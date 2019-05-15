Очередной выход в свет Кейт Миддлтон наделал немало шума. Наряд, который герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия, сильно ее подвело.

Очередной выход в свет Кейт Миддлтон наделал немало шума. Наряд, который герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия, сильно ее подвело.Кейт Миддлтон посетила Блетчли-парк, расположенном в графстве Бакингемшир. Там в годы Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, где работал известный криптограф Алан Тьюринг. Интересно, что в то время в Блетчли-парк трудилась и бабушка Кейт Валери Миддлтон.Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала темно-синее платье в белый горошек, с белоснежным отложным воротничком и манжетами в тон, изюминкой которого стали полупрозрачная юбка и внушительный разрез. Кстати, он и стал причиной небольшого конфуза Кейт Миддлтон. Когда она шла по улице. приветствуя публику, в какой-то момент порыв ветра развеял юбку, отчего разрез обнажил стройную ножку в голубой туфельке. Так получилось, что скромница Кейт показала лишнее.Впрочем, сама супруги принца Уильяма предпочла сделать вид, что ничего не случилось, и просто улыбнулась. Однако в Сети бурно обсуждают ее наряд. Помимо того, что интернет-пользователи обратили внимание на "недопустимо высокий" разрез, многим показалось, что крой платья испортил стройную фигуру Кейт Миддлтон.Якобы платье удлинило туловище герцогини Кембриджской, из-за чего ее ноги оказались короткими. Да и цвет, по словам фанатов, оказался "старческим". "Не идет такой фасон. Еще больше подчеркнул низкую талию, узкие бедра и коротковатые ноги", " Объективно, у нее короткие ноги и длинный торс. Как можно не замечать очевидных вещей...", "каакоой кошмар а не платье, что я только что увидела (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", "Старушечье платье", – высказались пользователи Сети.