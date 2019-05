Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант может уже нынешним летом покинуть команду, которая выигрывала плей-офф Лиги в 2017 и 2018 годах и вышла в полуфинал нынешнего сезона.

Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Кевин Дюрант может уже нынешним летом покинуть команду, которая выигрывала плей-офф Лиги в 2017 и 2018 годах и вышла в полуфинал нынешнего сезона.Как сообщает Fox Sports, Дюрант настроен на переход в другой клуб НБА – "Нью-Йорк Никс". И этот переход может состояться уже нынешним летом. Баскетболист начинал карьеру в "Сиэтле Суперсоникс", затем провел 8 лет в "Оклахома-Сити Тандер"."An NBA veteran player that's very, very connected told me 15 minutes ago: KD to the Knicks is 100% done and he's made calls to other players." — @ColinCowherd pic.twitter.com/Swrm5xdfPj— FOX Sports (@FOXSports) 14 мая 2019 г.Дюрант только в последние два года сумел выиграть с "воинами" титул НБА. В этом сезоне, кстати, "Голден Стэйт" снова является фаворитом турнира и может завоевать третий кряду титул. В составе сборной США Дюрант дважды побеждал на Олимпиадах и один раз – на чемпионате мира.