Телеведущая побывала в гостях у Филиппа Киркорова. Ксения Собчак поделилась впечатлениями от дома знаменитого певца на своей странице в Instagram.

Телеведущая побывала в гостях у Филиппа Киркорова.Ксения Собчак поделилась впечатлениями от дома знаменитого певца на своей страницев Instagram.Артист показал звезде оченьличное место, куда, наверное, пускал очень немногих – свою гардеробную. Ксения Собчакпришла в экстаз от увиденного."Жизнь разделилась на ДО (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) посещениягардеробной @fkirkorov и ПОСЛЕ", -призналась светская львица. По словам Ксении Собчак, до этого она считала себяшопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50 метровая гардеробная."Теперь первой изжурналистов побывав в гардеробной Короля я знаю, что я просто жалкий и дешевыйнищеброд. На самом деле, кроме #завистьзависть у нас состоялся умный и интересный разговор", – заключилаПримечательно, что пост телеведущей вызвал у пользователейсоцсети неоднозначную реакцию.Так, многие раскритиковалии даже высмеяли гардеробную Филиппа Киркорова, оставив едкие комментарии. "Воткуда перенесся чиркизон", "А я подумала, что это вы на рынке Садовод", "Выглядиткак китайский магазин", "Я подумала это рынок", "На турецкий рынок похоже", "Нужно бытьмногоножкой, чтобы это все носить", "Скольковремени надо каждый день, чтобы сделать правильный выбор, хаха", "Не зряв простонародье есть понятие "киркоровщина" – безвкусие, яркость, цыганщина ипрочий Филипп Пляйн с огромными лейбаками везде", – высказались фолловеры. Были и те, кто обрадовался новому выпуску шоу и заявил, что с нетерпением его посмотрит.