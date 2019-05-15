Работа над концепцией нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) идет интенсивно, заверил премьер-министр России Дмитрий Медведев. До 1 июня создание концепции будет завершено, добавил глава российского правительства на Петербургском международном юридическом форуме.

Работа над концепцией нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) идет интенсивно, заверил премьер-министр России Дмитрий Медведев. До 1 июня создание концепции будет завершено, добавил глава российского правительства на Петербургском международном юридическом форуме. Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию с форума.Заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП провел 14 мая вице-премьер Константин Чуйченко. На нем прошел обмен мнениями о возрастных критериях привлечения к административной ответственности по отдельным составам административных правонарушений. Первый раздел, введение концепции, подчеркивает и обосновывает необходимость пересмотра законодательства. В нем указана необходимость синхронизации работы по совершенствованию законодательства. Второй раздел содержит определения понятий и принципов ответственности, возрасте привлечения к административной ответственности. Всего были обсуждены три из шести разделов.Новеллами для нового КоАП могут стать институты освобождения от административной ответственности и наказания, а также его замены, отсрочки и рассрочки. Кроме того, административное наказание предполагается приостанавливать, а также приостанавливать исполнение наказания из-за истечения сроков давности.Отмечено, что по делам, где наказание может быть в виде административного ареста, должно быть предусмотрено обязательное участие адвоката обвиняемого. При этом в таких делах возможно назначение адвоката за счет бюджетных расходов.Концепцию нового Кодекса об адмнарушениях разрабатывают представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда и научного сообщества.