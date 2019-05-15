Мужчина не пострадал

Мужчина не пострадалВ Коврове произошёл пожар, который мог закончится трагедией. Ночью 12 мая в доме на улице Машиностроителей загорелась квартира на втором этаже.В одной из комнат спал мужчина. Проснувшись от запаха гари, он увидел, как горит кухня, расположенная около входной двери. Молодой человек понял, что выйти в коридор не выйдет, поэтому решил выпрыгнуть в окно.Оказавшись на улице, мужчина стал звать на помощь, и очевидцы вызвали спасатели. Пожар потушили, выгорело 12 квадратных метров кухни, а молодой человек не пострадал.