Мужчина не пострадал
Мужчина не пострадал
В Коврове произошёл пожар, который мог закончится трагедией. Ночью 12 мая в доме на улице Машиностроителей загорелась квартира на втором этаже.
В одной из комнат спал мужчина. Проснувшись от запаха гари, он увидел, как горит кухня, расположенная около входной двери. Молодой человек понял, что выйти в коридор не выйдет, поэтому решил выпрыгнуть в окно.
Оказавшись на улице, мужчина стал звать на помощь, и очевидцы вызвали спасатели. Пожар потушили, выгорело 12 квадратных метров кухни, а молодой человек не пострадал.