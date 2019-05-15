Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак рассказал, что ничего не знает о возможной отставке с поста главы Транснефти Николая Токарева. Политик также отметил, что ему сообщили о появлении подобной информации в некоторых СМИ.

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак рассказал, что ничего не знает о возможной отставке с поста главы "Транснефти" Николая Токарева.Политик также отметил, что ему сообщили о появлении подобной информации в некоторых СМИ, передает ТАСС. "Мне об этом ничего неизвестно", — прокомментировал слухи об отставке Токарева Дмитрий Козак.Николай Токарев занимает пост руководителя ПАО "Транснефть" с октября 2007 года. До этого был генеральным директором предприятия "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть" и работал в Управлении делами президента Российской Федерации.