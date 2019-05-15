В Кремле заявили о недопустимости нарушения закона в ходе акций протеста в связи со строительством храма в центре Екатеринбурга. По словам Дмитрий Пескова, местные власти весьма корректно ведут разговор, Кремль не будет вмешиваться в данный конфликт.

В Кремле заявили о недопустимости нарушения закона в ходе акций протеста в связи со строительством храма в центре Екатеринбурга.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что несанкционированные собрания и действия, которые идут вразрез с законами, нельзя одобрять. По его словам, это делает необходимым "определенную работу правоохранительных органов".Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс", Кремль не будет вмешиваться в данный конфликт, так как это прерогатива местных властей. По мнению Пескова, местные власти "весьма корректно" ведут разговор и с населением, и со строителями. Кроме того, власти предлагали альтернативные площадки "для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан, жителей этого района".Возле театра в центре Екатеринбурга планируется построить храм Святой Великомученицы Екатерины. Однако местные жители выступили против – они хотят сохранить сквер. 13 и 14 мая там прошли акция протеста против стройки. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!" и "Это наш город!". Противники строительства сломали забор и утопили его часть в пруду, чтобы охрана не могла его быстро восстановить.На второй день акции были задержаны 26 человек, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Три человека были госпитализированы с травмами.