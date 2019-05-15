В Ульяновской области 40-летний мужчина, приглашенный на 18-летие своей крестницы, устроил массовую резню.

В Ульяновской области 40-летний мужчина, приглашенный на 18-летие своей крестницы, устроил массовую резню.ЧП произошло в одном из частных домов села Ишеевка. Как сообщают в соцсетях свидетели происшествия, проснувшись после празднования дня рождения девушки, мужчина сначала накинулся с ножом на главу семейства, а затем на его 10-летнего сына — оба погибли на месте.Кроме того, преступник порезал хозяйку дома и свою крестницу — пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. На данный момент молодая девушка пришла в сознание, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.Нападавший задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.