Крупную сеть поставки наркотиков накрыли в Ивановской области. Заправлял преступным бизнесом гражданин Республики Беларусь, сообщает ГТРК Ивтелерадио.

Крупную сеть поставки наркотиков "накрыли" в Ивановской области. Заправлял преступным бизнесом гражданин Республики Беларусь, сообщает ГТРК "Ивтелерадио".Торговля наркотическими средствами распространялась по регионам России. Это выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудниками УФСБ России удалось обнаружить запасы синтетических наркотиков, которые белорус, 1992 года рождения, собирался в дальнейшем перепродавать. В общей сложности изъятые запрещенные к употреблению средства "потянули" на пять кг.Теперь наркоторговцу, на которого уже заведено уголовное дело, грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном отделении УФСБ.