Знаменательная дата для жителей Крыма: в этот день год назад открылась автомобильная часть Крымского моста — самого протяженного в Европе. За это время по нему проехало 5 миллионов машин.

Знаменательная дата для жителей Крыма: в этот день год назад открылась автомобильная часть Крымского моста — самого протяженного в Европе. За это время по нему проехало 5 миллионов машин.Белоснежные судоходные арки. Какая красота! Многие видели это своими глазами. За 12 месяцев по Крымскому мосту прошло 5 миллионов машин. Скоро сухопутные ворота полуострова распахнутся еще шире: идет строительство железнодорожной части, в этом году здесь пойдут поезда.Прямо сейчас идет отсыпка щебня на Крымском мосту. Составы каждый день многократно приезжают сюда для того, чтобы готовить железнодорожное полотно к работе."Далее будет работать техника по подъемке пути. Щебенка будет подниматься до 40 сантиметров согласно проектным данным", — рассказывает прораб участка Крымского моста Сергей Горлушкин.Крымский мост — рекордсмен: самый протяженный в Европе — 19 километров, 7 тысяч свай, 595 бетонных опор. Почти 500 тонн весят одни только болты на арках. Автомобильная часть запущена ровно год назад."В разные исторические эпохи, еще при царе батюшке, люди мечтали, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в тридцатые годы прошлого столетия, сороковые, пятидесятые. И наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое", — сказал в 2018 году Владимир Путин.Мост виден из космоса — вроде бы тонкая нить, но как крепко соединила два российских берега."Он пользуется популярностью. Видно, что он необходим. По сравнению с тем же 2017 годом интенсивность потока выросла более чем в три раза", — отмечает начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.Миллионы людей едут в Крым и из Крыма. Когда пойдут поезда, их станет еще больше. Крымскому мосту посвящают песни. Уже больше двух тысяч! А группа "Любэ" записала здесь клип."Это очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту. Это здорово! Я никогда в жизни не думал, что это возможно, — признается Николай Расторгуев. — В наше время Россия все-таки это сделала. Здорово".Здесь самые современные технологии, в том числе экологические. С дорожного полотна пыль и грязь не смываются в море, а попадают в специальные фильтровальные машины. Море рядом даже стало чище.Талисман Крымского моста — кот Мостик. Его нашли на улице совсем маленьким котеночком, а теперь он знаменитость и популярный блогер – у него десятки тысяч подписчиков.Первый год жизни Крымского моста — это год принципиально нового качества жизни для крымчан и всех, кто едет в Крым. Это миллионы улыбок, это сотни тысяч встреч, это сбывшаяся мечта. Когда запустится и железная дорога — уже через несколько месяцев — Крым станет еще ближе.