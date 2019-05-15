Главный тренер Рубина Курбан Бердыев по окончании текущего сезона покинет клуб по собственному желанию. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев по окончании текущего сезона покинет клуб по собственному желанию. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице.Как сообщает Sport24.ru, матч 30-го тура российской премьер-лиги против "Краснодара" станет последним для 66-летнего российского специалиста на посту главного тренера казанской команды.Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а затем вернулся в казанский клуб в 2017 году. За два срока казанцы под его руководством провели 478 матчей – 208 побед, 140 ничьих, 130 поражений.Помимо этого, Курбан Бердыев с "Рубином" дважды становился чемпионом России (2008 и 2009) и единожды обладателем Кубка России (2012).