Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе Евровидение-2019.
Сергей Лазарев перестал быть фаворитом поклонников состязания.
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".
Сергей Лазарев перестал быть фаворитом поклонников состязания.
Букмекеры
проанализировали настроение аудитории и изменили пятерку лидеров в турнирной
таблице финала "Евровидения-2019". Новые любимчики публики определились 14 мая,
после того как состоялся первый полуфинал.
Например, участница из Австралии Кейт
Миллер-Хейдке так хорошо исполнила свою песню "Zero Gravity", что тут же попала
в пятерку лидеров. Об этом сообщается на официальном сайте вокального
состязания.
В ТОП-пять также
вошли представители Исландии. Группе Hatari удалось эпатировать зрителя. Их
композиция "Hatrið mun sigra", что переводится как "ненависть восторжествует" обещает
стать настоящим хитом. БДСМ-трио не побоялось показать провокационный номер.
Профессиональные спорщики составили новую таблицу лидеров
"Евровидения-2019". Она выглядит следующим образом:
Нидерланды
(Дункан Лоуренс – Arcade)
Швеция
(John Lundvik – Too Late for Love)
Австралия
(Kate Miller-Heidke – Zero Gravity)
Россия
(Сергей Лазарев – Scream)
Исландия
(Hatari – Hatrið mun sigra)
Отметим, что до полуфинала участник от нашей страны Сергей Лазарев
входил в первую тройку претендентов на победу. Однако после выступления других
талантливых артистов опустился на один пункт.