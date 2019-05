Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Сергей Лазарев перестал быть фаворитом поклонников состязания.

Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".Сергей Лазарев перестал быть фаворитом поклонников состязания.Букмекерыпроанализировали настроение аудитории и изменили пятерку лидеров в турнирнойтаблице финала "Евровидения-2019". Новые любимчики публики определились 14 мая,после того как состоялся первый полуфинал.Например, участница из Австралии КейтМиллер-Хейдке так хорошо исполнила свою песню "Zero Gravity", что тут же попалав пятерку лидеров. Об этом сообщается на официальном сайте вокальногосостязания.В ТОП-пять такжевошли представители Исландии. Группе Hatari удалось эпатировать зрителя. Ихкомпозиция "Hatrið mun sigra", что переводится как "ненависть восторжествует" обещаетстать настоящим хитом. БДСМ-трио не побоялось показать провокационный номер.Профессиональные спорщики составили новую таблицу лидеров"Евровидения-2019". Она выглядит следующим образом:Нидерланды(Дункан Лоуренс – Arcade)Швеция(John Lundvik – Too Late for Love)Австралия(Kate Miller-Heidke – Zero Gravity)Россия(Сергей Лазарев – Scream)Исландия(Hatari – Hatrið mun sigra)Отметим, что до полуфинала участник от нашей страны Сергей Лазареввходил в первую тройку претендентов на победу. Однако после выступления другихталантливых артистов опустился на один пункт.