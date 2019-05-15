Свидетельнице по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина россиянке Екатерине Бобковой, выпавшей в ночь на 11 мая с балкона четвертого этажа одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, предстоит длительное лечение в факультетской больнице города Градец-Кралове.

Свидетельнице по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина россиянке Екатерине Бобковой, выпавшей в ночь на 11 мая с балкона четвертого этажа одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, предстоит длительное лечение в факультетской больнице города Градец-Кралове.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал заместитель главного врача клиники Зденек Тушл.Он подчеркнул, что состояние россиянки, которая поступила в больницу с многочисленными травмами, полученными при падении с почти десятиметровой высоты, характеризуется врачами как стабильное, угрозы жизни нет.При этом Тушл подчеркнул, что сейчас пациентка находится в таком состоянии, что к ней не допускают даже представителей полиции.Он отказался дать точный прогноз о том, когда Бобкова придет в себя и сможет дать показания о произошедшей с ней трагедии.Ранее сообщалось, что женщина была госпитализирована с переломом таза, ребер, контузией легких, внутричерепным кровоизлиянием и врачи клиники ввели ее в состоянии искусственной комы.Согласно данным полиции, россиянка выпала с балкона отеля по собственной неосторожности, когда ночью вышла на него покурить. Свидетелей инцидента нет.Данный инцидент находится на контроле у посольства РФ в Чехии – российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с полицией и лечащими врачами. Они помогли оперативно оформить визу в Чехию для сестры Бобковой, которая собирается навестить Екатерину в больнице.