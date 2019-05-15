Бывший полузащитник английского футбольного клуба Челси, ныне главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард может сменить итальянского специалиста Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонской команды.

Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Челси", ныне главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может сменить итальянского специалиста Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонской команды.Как сообщает Sport Mediaset, в "Челси" планируют сменить Сарри на легенду клуба уже этим летом. Также ранее стало известно, что итальянец сам попросил руководство "синих" расторгнуть контракт, так как он не получает удовольствие от работы в Англии."Дерби" Лэмпарда по итогам сезона занял шестое место в чемпионшипе – втором по значимости дивизионе Англии и сыграет в плей-офф за право выступать в английской премьер-лиге. Помимо этого, подопечные англичанина дошли до 1/8 финала Кубка Англии, где уступили "Брайтону" (1:2).Напомним, Сарри возглавил лондонский клуб в июле 2018 года, под его руководством команда одержала 39 побед, потерпела 12 поражений и 11 раз сыграла вничью.