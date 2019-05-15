Московский Локомотив на чужом поле сумел добиться победы над Ростовом в ответной игре полуфинала Кубка России по футболу и в главном матче турнира сразится с екатеринбургским Уралом. Встреча в Ростове завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Семина.

Московский "Локомотив" на чужом поле сумел добиться победы над "Ростовом" в ответной игре полуфинала Кубка России по футболу и в главном матче турнира сразится с екатеринбургским "Уралом". Встреча в Ростове завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Семина.Хозяева поля забили мяч уже в самом начале встречи. Но с помощью системы VAR, которая используется в решающих матчах Кубка России, гол Алексея Ионова был отменен, поскольку футболист ранее оказался в офсайде.А вот к мячу Рифата Жемалетдинова ни у кого претензий не возникло. Полузащитник "Локомотива" уже в компенсированное к первому тайму время поразил ворота Сергея Песьякова. После перерыва Федор Смолов стал автором второго гола "железнодорожников". Отыграться у подопечных Валерия Карпина не получилось.Напомним, что первый матч полуфинала, сыгранный в Москве, завершился вничью – 2:2. В финале, который пройдет 22 мая в Самаре, "Локомотив" встретится с "Уралом", который ранее стал первым финалистом Кубка России.