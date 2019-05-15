Петра Порошенко публично обвинили в обмане. Президент Украины нарушил соглашение, заключенное им с представителями украинской церкви.

Петра Порошенко публично обвинили в обмане. ПрезидентУкраины нарушил соглашение, заключенное им с представителями украинской церкви.Устные договоренности с ничего не значат. Вэтом убедился на собственном опыте глава Украинской православной церквиКиевского патриархата (УПЦ КП) Филарет. На пресс-конференции в Киеве он обвинилглаву православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания и президента Украины в обмане.Филарет раскрыл детали договоренности, достигнутой им сПетром Порошенко и Епифанием. По словам главы УПЦ КП, он должен был руководитьцерковью на территории Украины – тогда как Епифанию полагалось представлятьинтересы украинцев, проживающих за границей. Однако в итоге Филарета отправилина покой."Договоренности были между мной, президентом иЕпифанием. И на Архиерейском соборе была договоренность, что я продолжаюруководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляетцерковь снаружи, а я не представляю. Такая договоренность. А письменно мы неподписывали, потому что я доверял – и президенту доверял, и Епифанию доверял. Аони обманули", – приводит слова Филарета агентство УНИАН.Так называемый "объединительный собор" создал ПЦУ15 декабря 2018 года. Он был инициирован константинопольским патриархомВарфоломеем и президентом Украины . Вошли в ПЦУ представителипреимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь сняланафему.Ранее Филарет заявил, что создание ПЦУ, которого так ждал , не ликвидируетвозглавляемую им УПЦ КП. Он также обвинил Епифания в том, что тот, якобы, угоденМоскве – поскольку критики из России вв его адрес не прозвучало. В своюочередь, Епифаний признает наличие конфликта между ним и Филаретом – отмечая,что с момента получения томоса не было проведено ни одной совместной службы.