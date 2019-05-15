Петра Порошенко публично обвинили в обмане. Президент
Украины нарушил соглашение, заключенное им с представителями украинской церкви.
Петра Порошенко публично обвинили в обмане. Президент
Украины нарушил соглашение, заключенное им с представителями украинской церкви.
Устные договоренности с ничего не значат. В
этом убедился на собственном опыте глава Украинской православной церкви
Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет. На пресс-конференции в Киеве он обвинил
главу православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания и президента Украины в обмане.
Филарет раскрыл детали договоренности, достигнутой им с
Петром Порошенко и Епифанием. По словам главы УПЦ КП, он должен был руководить
церковью на территории Украины – тогда как Епифанию полагалось представлять
интересы украинцев, проживающих за границей. Однако в итоге Филарета отправили
на покой.
"Договоренности были между мной, президентом и
Епифанием. И на Архиерейском соборе была договоренность, что я продолжаю
руководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет
церковь снаружи, а я не представляю. Такая договоренность. А письменно мы не
подписывали, потому что я доверял – и президенту доверял, и Епифанию доверял. А
они обманули", – приводит слова Филарета агентство УНИАН.
Так называемый "объединительный собор" создал ПЦУ
15 декабря 2018 года. Он был инициирован константинопольским патриархом
Варфоломеем и президентом Украины . Вошли в ПЦУ представители
преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял
анафему.
Ранее Филарет заявил, что создание ПЦУ, которого так ждал , не ликвидирует
возглавляемую им УПЦ КП. Он также обвинил Епифания в том, что тот, якобы, угоден
Москве – поскольку критики из России вв его адрес не прозвучало. В свою
очередь, Епифаний признает наличие конфликта между ним и Филаретом – отмечая,
что с момента получения томоса не было проведено ни одной совместной службы.