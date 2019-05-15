Переговоры Сергея Лаврова с Майком Помпео прошли конструктивно и в позитивном ключе. Стороны слышали и услышали друг друга. Об этом сообщила из Сочи официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире программы 60 минут, комментируя пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

Переговоры Сергея Лаврова с Майком Помпео прошли конструктивно и в позитивном ключе. Стороны слышали и услышали друг друга. Об этом сообщила из Сочи официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут", комментируя пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео."Совместная пресс-конференция показала, что есть желание и стремление начать восстановление двусторонних отношений. Москва об этом говорит давно. А сегодня об этом было вполне конструктивно сказано и со стороны американской делегации", — отметила дипломат.На переговорах в Сочи от Помпео не было слышно, что Россия — агрессор. Хотя до этого он говорил, что нужны санкции по "Северному потоку" и нужно вернуть украинских моряков.Мария Захарова считает, что это дипломатия и большая политика: "Мы же прекрасно понимаем, почему начался весь тот странный подход со стороны Вашингтона. Он был обусловлен внутриполитическими баталиями и истерикой, которая творилась в СМИ. И она не идет пока на спад. Эти новости, которые производятся журналистами в США по определенному заказу и с определенной чистотой и регулярностью, не имеют дальнейшего хода. Это новости только ради того, чтобы потешить тех, кто никак не может принять поражение 2016 года".Официальный представитель МИД России коснулась и темы украинских моряков: "Российская сторона на всех уровнях говорила о том, что вся история с украинскими моряками была попыткой президента Порошенко хоть что-то и как-то исправить со своим рейтингом в преддверии выборов. Мы все видели эти попытки и насколько они кровожадные. Порошенко готов был идти вперед и не останавливаться ни перед чем, лишь бы хоть как-то избежать тотального позора и глобального проигрыша. Это часть его кампании, а по большому счету, это единственное, на чем эта кампания строилась. На Порошенко ставили, этого никто не скрывал. Соответствующие силы пытались ему помочь. В том числе, это была и кампания, связанная с моряками, которых просто были готовы принести в жертву, превратить в настоящих жертвенных агнцев, лишь бы только Порошенко сделать приятное. Что, к сожалению, и было частично реализовано украинской стороной, но не привело к тем последствиям, на которые Порошенко рассчитывал".Мария Захарова отметила, что сегодняшние переговоры были полноформатными, стороны поговорили обстоятельно. И это правильное движение вперед: "Мы, конечно, все ждем встречи, когда госсекретарь США будет принят президентом России Владимиром Путиным".