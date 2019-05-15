Россиянку Марию Бутину, отбывающую наказание в США, в течение двух недель переведут в федеральную тюрьму. Куда именно, пока не сообщается.

Россиянку Марию Бутину, отбывающую наказание в США, в течение двух недель переведут в федеральную тюрьму. Куда именно, пока не сообщается.Об этом заявил отец Бутиной, которая сейчас находится в распределительном центре штата Оклахома. По словам Валерия Бутина, защита Марии хочет добиться, чтобы девушку отправили в учреждение с более мягким режимом содержания, поближе к Вашингтону.По предварительным американским данным, Мария сможет выйти на свободу в начале ноября, передает "Россия 24".Россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне летом 2018 года. Американские власти обвинили ее в том, что она якобы работала иностранным агентом без регистрации при Минюсте США.