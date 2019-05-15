Ирину Гаращенко, оставившую пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, признали невменяемой. Сейчас женщина содержится в психиатрическом отделении СИЗО Бутырка. Диагноз Гаращенко не является пожизненным. Возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить родительские права.

Ирину Гаращенко, оставившую пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, признали невменяемой. Сейчас женщина содержится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка".Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили Гаращенко в следственном изоляторе. Им сотрудники пенитенциарного учреждения рассказали, что эксперты НИИ Сербского признали женщину невменяемой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.Правозащитник отметил, что диагноз Гаращенко не является пожизненным. Возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить родительские права.По словам Мельникова, женщина внешне ведет себя без агрессии, адекватно, а также интересуется судьбой дочери Любы. Гаращенко содержится в двухместной камере с соседкой, которая тоже проходила экспертизу в НИИ Сербского. Ответственный секретарь рассказал, что окончательное решение насчет вменяемости женщины примет суд.В марте 2019 года в московской квартире была обнаружена пятилетняя девочка. Спасателей вызвали соседи, обеспокоенные плачем ребенка. Мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Квартира была завалена гниющим мусором. В отношении Гаращенко возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ.