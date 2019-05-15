Людмила Гаврилова известна по кинолентам: Мимино, Земский доктор, Людмила. Однако на пик популярности она взлетела после роли матери Сергея Глухарева в сериале Глухарь. В Судьбе человека актриса рассказывает о бушевавших в ее жизни страстях и вспоминает самый черный день.

Людмила Гаврилова известна по многим любимым зрителями кинолентам: "Мимино", "Земский доктор", фильму о Зыкиной "Людмила". Однако на пик популярности актриса взлетела, когда ей было за 50 лет, и она сыграла роль матери Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".Хозяйственная женщина, переживающая за своего сына, она и в жизни пережила немало бурь и страстей, но самым страшным в жизни, рассказала актриса в "Судьбе человека", стал день, когда умер Андрей Миронов.Тогда в Риге она не была задействована в основном составе и пошла погулять по городу, и вдруг ноги сами понесли ее не в гостиницу, а в театр.Она вспоминает до сих пор с точностью до минуты, кто из актеров что делал, когда великому артисту вдруг стало плохо прямо на сцене.И это именно ей пришлось произнести страшную фразу: "Наш спектакль продолжаться не может, потому что Андрею Александровичу Миронову стало плохо. Театр приносит Вам свои извинения".Для Гариловой Андрей Миронов был не только коллегой, талантом которого невозможно было не восхищаться. Сейчас, спустя годы, она признается в том, что актер оказывал ей знаки внимания, а в течение некоторого времени у них была тайная любовная связь.Впрочем, чтобы устоять перед ухаживаниями Миронова, она даже решилась выйти за другого мужчину — актера Шавката Газиева. Однако брак продержался недолго: муж ревновал красавицу-жену к другим мужчинам и к ее популярности.Когда же на Людмилу, которая в то время ждала ребенка, Шавкат поднял руку, она решила: родит – и разведется с ним.Так и произошло: актрису развелась с первым мужем, когда их сыну Таиру не было и года.Позже, на гастролях в Новосибирске, у нее с Андреем Мироновым все-таки начались более тесные отношения.Редкие встречи с ним продолжались до тех пор, пока актриса не влюбилась по-настоящему.И это было более чем странно, потому что на тот момент Александра Диденко она знала 14 лет, со студенческих времен.Причем, говорит Людмила, он ей совсем не нравился, а их в театре часто ставили в спектаклях в пару "муж-жена", так что актрису это даже раздражало.Но однажды, оказавшись в одном купе, она взглянула на давнего знакомого новым взглядом, и их пара соединилась в супружескую.Этот брак длился семь лет, но все-таки распался: Гаврилова сама попросила о разводе. А потом была еще одна попытка обрести женское счастье, но и она обернулась шестнадцатью годами в "золотой клетке" и без любви.Знала ли Лариса Голубкина об отношениях между Мироновым и Гавриловой? Как вспоминает Людмила последние минуты жизни великого актера? Кто отдал актрисе большой портрет Миронова, который до сих пор висит в ее доме? Почему она рассталась с Александром Диденко и сожалеет ли об этом?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" актриса Людмила Гаврилова откровенно рассказывает о страстях, которые бушевали в ее жизни.