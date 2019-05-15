Переправа через Керченский пролив уязвима перед ударами молний. По словам экспертов, металл, из которого созданы конструкции Крымского моста, не выдерживает воздействия плазмы. Результатом может стать обрушение переправы, пишут в СМИ.
Переправа через Керченский пролив уязвима перед ударами молний. По словам экспертов, металл, из которого созданы конструкции Крымского моста, не выдерживает воздействия плазмы. Результатом может стать обрушение переправы, пишут в СМИ.
Новые откровения экспертного сообщества были опубликованы в
украинской прессе. Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт
города" Александр Сергиенко уверяет, что под ударами молний Крымский мост
теряет несущие качества.
По его словам, на металлические конструкции воздействует
высокая температура, происходит выжигание металла или бетона. "Если он
(Крымский мост. – Прим. ред.) даже качественно и хорошо сделан, это не
поможет", – цитирует эксперта издание "Сегодня".
Примечательно, что комментарий Сергиенко украинские СМИ
опубликовали по мотивам появившегося в сети изображения. На нем две молнии
одновременно ударяют в Крымский мост. Журналисты Незалежной, которые регулярно
сочиняют байки про переправу, отличились и на этот раз: некоторые из них
заявили, что трасса сильно повреждена.
Но врущих про переправу украинцев быстро вывели на чистую
воду. Оказалось, что новость о молниях – фейк, а изображения бьющих в молний – фотошоп, а не настоящий снимок. Тем не менее, в Незалежной упорно
продолжают транслировать лживые сообщения.
В реальности никаких молний в Крымский мост не попадало. И
даже если бы разряды действительно ударили по переправе, то природную стихию
трасса пережила бы без проблем. Крымский мост – надежное сооружение, которое
выдержит любые катаклизмы – ураганные ветра, землетрясения и прочие невзгоды.
Жители Крыма и Кубани уверены в надежности переправы и
активно ею пользуются. Так, за майские праздники на Крымском мосту побывало
более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы в обоих
направлениях по ней проехало около пяти миллионов транспортных средств.
В скором времени на откроется железная
дорога. Добираться до курортов полуострова станет намного удобнее.