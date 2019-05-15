Переправа через Керченский пролив уязвима перед ударами молний. По словам экспертов, металл, из которого созданы конструкции Крымского моста, не выдерживает воздействия плазмы. Результатом может стать обрушение переправы, пишут в СМИ.

Переправа через Керченский пролив уязвима перед ударами молний. По словам экспертов, металл, из которого созданы конструкции Крымского моста, не выдерживает воздействия плазмы. Результатом может стать обрушение переправы, пишут в СМИ.Новые откровения экспертного сообщества были опубликованы вукраинской прессе. Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институтгорода" Александр Сергиенко уверяет, что под ударами молний Крымский мосттеряет несущие качества.По его словам, на металлические конструкции воздействуетвысокая температура, происходит выжигание металла или бетона. "Если он(Крымский мост. – Прим. ред.) даже качественно и хорошо сделан, это непоможет", – цитирует эксперта издание "Сегодня".Примечательно, что комментарий Сергиенко украинские СМИопубликовали по мотивам появившегося в сети изображения. На нем две молнииодновременно ударяют в Крымский мост. Журналисты Незалежной, которые регулярносочиняют байки про переправу, отличились и на этот раз: некоторые из нихзаявили, что трасса сильно повреждена.Но врущих про переправу украинцев быстро вывели на чистуюводу. Оказалось, что новость о молниях – фейк, а изображения бьющих в молний – фотошоп, а не настоящий снимок. Тем не менее, в Незалежной упорнопродолжают транслировать лживые сообщения.В реальности никаких молний в Крымский мост не попадало. Идаже если бы разряды действительно ударили по переправе, то природную стихиютрасса пережила бы без проблем. Крымский мост – надежное сооружение, котороевыдержит любые катаклизмы – ураганные ветра, землетрясения и прочие невзгоды.Жители Крыма и Кубани уверены в надежности переправы иактивно ею пользуются. Так, за майские праздники на Крымском мосту побывалоболее 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы в обоихнаправлениях по ней проехало около пяти миллионов транспортных средств.В скором времени на откроется железнаядорога. Добираться до курортов полуострова станет намного удобнее.