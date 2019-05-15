Международный фестиваль военного кино пройдет в Туле в конце мая. В программе - более семидесяти фильмов. Площадками для показа станут городские и областные кинотеатры, сообщает ГТРК Тула.

Международный фестиваль военного кино пройдет в Туле в конце мая. В программе — более семидесяти фильмов. Площадками для показа станут городские и областные кинотеатры, сообщает ГТРК "Тула".Значительно расширится количество стран, участвующих в кинофестивале. Документальные ленты привезут Иран и Швеция. Приедут гости из Израиля, Сербии, Китая. Как рассказал президент фестиваля, режиссер Олег Урюмцев, зрителей ждут встречи с деятелями кино — режиссерами и актерами. Среди них — Юрий Чернов, Михаил Ножкин, Сергей Гармаш и другие.Фестиваль носит имя Юрия Озерова — режиссера знаменитой киноэпопеи о Великой Отечественной войне "Освобождение". В этот раз в парке "Патриот" откроется Аллея славы актеров и режиссеров военного кино. Любителей киноискусства ждет настоящий праздник.