Москва считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Россия якобы до сих пор не вернула Эстонии часть территории.

Москва считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Россия якобы до сих пор не вернула Эстонии часть территории.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Она подчеркнула, что видимо далеко не все в Таллине заинтересованы в нормализации добрососедских отношений с Москвой и пользуясь неразберихой, связанной предвыборными страстями и началом работы нового кабинета министров Эстонии, пытаются подпортить позитив, намечающийся в двусторонних отношениях.Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство России готово услышать более взвешенные мнения. Что касается позиции Москвы, что оно известно – свое действие Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией 1920 года прекратил 6 августа 1940 года, после того как прибалтийская республика вошла в состав СССР.Дипломат напомнила, что и Россия, и Эстония заинтересованы во вступлении в силу договоров о совместной границе. Во всяком случае, при подписании документов в 2014 году было обговорено, что для ратификации нужна нормальная неконфликтная ситуация в отношении друг друга и "выполнение эстонской стороной своей части ратификационной работы без каких-либо политических довесков, увязок и оговорок.Ранее министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия якобы до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории республики​​​. Он и его сторонники выступают против ратификации пограничного договора с Россией, утверждая, что он отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор.Тартуский договор отдал Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.В 2005 году между Москвой и Таллином был подписан пограничный договор. Но после того, как при выполнении ратификационных процедур Эстония в одностороннем порядке включила в документ преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор, Россия расценила этот шаг, как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к РФ и отозвала свою подпись.В апреле 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Москву и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле, российский лидер назвал "ненормальным" отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении длительного времени (последний визит главы Эстонии в Россию прошел почти восемь лет назад). Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в будущем году.