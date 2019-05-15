В госкорпорации Роскосмос выявлены миллиардные хищения средств, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В госкорпорации "Роскосмос" выявлены миллиардные хищения средств, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин."По Роскосмосу мы работаем уже лет 5 и конца-края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — рассказал он во время своего выступления на Международном молодежном юридическом форуме.По словам Бастрыкина, технология хищения средств простая: сначала за границу переправляются деньги, потом семья, а потом уезжает и сам фигурант, передает РИА Новости.Ранее СМИ сообщили, что за границей скрылся Юрий Яскин, гендиректор НИИ космического приборостроения (является филиалом Объединенной ракетно-космической корпорации, входящей в "Роскосмос"). Он уехал в рабочую командировку в одну из стран Европы, а вскоре прислал оттуда заявление об увольнении по собственному желанию. По данным журналистов, побег произошел после того, как в НИИ начала работать служба внутреннего аудита "Роскосмоса".В начале апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка докладывал, что на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.