В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) стартует стадия полуфиналов и в ней примут участие два клуба-сенсации – Новая Генерация и Динамо-Самара, занявшие в регулярном чемпионате, соответственно, 8-е и 6-е места.

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) стартует стадия полуфиналов и в ней примут участие два клуба-сенсации – "Новая Генерация" и "Динамо-Самара", занявшие в регулярном чемпионате, соответственно, 8-е и 6-е места."Новая Генерация" из Сыктывкара преподнесла главный сюрприз стадии 1/4 финала, переиграв лучший клуб "регулярки" – "Газпром-Югра". Счет в серии 3:1, при этом фаворит уступил оба матча на чужом поле – 1:1 (пенальти – 3:4) и 2:4.Динамовцы из Самары были сильнее "Синары" из Екатеринбурга с тем же счетом 3:1 и так же выиграли два матча на своей площадке – 2:2 (пенальти – 3:2) и 1:0.Без сенсаций завершились две другие серии: второй клуб регулярного чемпионата КПРФ был сильнее "Сибиряка" (3:0), а "Тюмень" одолела "Норильский Никель" в четырех поединках (3:1). Теперь в полуфиналах сыграют КПРФ – "Новая Генерация" и "Тюмень" – "Динамо-Самара".