Ведущий российский мастер смешанных единоборств тяжеловес Евгений Гончаров будет драться за вакантный пояс чемпиона лиги ACA с американцем Тони Джонсоном по прозвищу Халк. Супер-бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в польской Лодзи.

Ведущий российский мастер смешанных единоборств тяжеловес Евгений Гончаров будет драться за вакантный пояс чемпиона лиги ACA с американцем Тони Джонсоном по прозвищу "Халк". Супер-бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в польской Лодзи.Гончаров, который носит титул лучшего тяжеловеса WFCA, имеет на сегодняшний день впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. 32-летний россиянин должен был оспорить титул в бою с чемпионом ACB Мухуматом Вахаевым, который снялся с турнира ACA 94 из-за проблем со здоровьем.В свою очередь темнокожий Джонсон одержал в своей карьере ММА 13 побед при четырех поражениях. В числе соперников Халка значатся такие известные бойцы, как Кенни Гарнер, Даниель Кормье и Деррик Льюис.Стоит напомнить, что на счету Джонсона есть ряд побед над нашими бойцами. Так в 2015 году Джонсон на турнире американской лиги Bellator сенсационно одержал верх над другим известным россиянином Александром Волковым.В ноябре 2018 года американский Халк свел вничью свой самый резонансный поединок со скандальным Александром Емельяненко, превратив лицо россиянина в кровавое месиво. И, наконец, своем последнем по времени бою в организации ACA Тони задушил в первом раунде Дениса Смолдарева.