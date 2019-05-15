Ведущий российский мастер смешанных единоборств тяжеловес Евгений Гончаров будет драться за вакантный пояс чемпиона лиги ACA с американцем Тони Джонсоном по прозвищу Халк. Супер-бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в польской Лодзи.
Ведущий российский мастер смешанных единоборств тяжеловес Евгений Гончаров будет драться за вакантный пояс чемпиона лиги ACA с американцем Тони Джонсоном по прозвищу "Халк". Супер-бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в польской Лодзи.
Гончаров, который носит титул лучшего тяжеловеса WFCA, имеет на сегодняшний день впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. 32-летний россиянин должен был оспорить титул в бою с чемпионом ACB Мухуматом Вахаевым, который снялся с турнира ACA 94 из-за проблем со здоровьем.
В свою очередь темнокожий Джонсон одержал в своей карьере ММА 13 побед при четырех поражениях. В числе соперников Халка значатся такие известные бойцы, как Кенни Гарнер, Даниель Кормье и Деррик Льюис.
Стоит напомнить, что на счету Джонсона есть ряд побед над нашими бойцами. Так в 2015 году Джонсон на турнире американской лиги Bellator сенсационно одержал верх над другим известным россиянином Александром Волковым.
В ноябре 2018 года американский Халк свел вничью свой самый резонансный поединок со скандальным Александром Емельяненко, превратив лицо россиянина в кровавое месиво. И, наконец, своем последнем по времени бою в организации ACA Тони задушил в первом раунде Дениса Смолдарева.