В районе Капотня на Юго-Востоке столицы реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках масштабной программы Мой район, которая стартовала в Москве этой весной. Об этом на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Twitter написал мэр Сергей Собянин.
В районе Капотня на Юго-Востоке столицы реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках масштабной программы "Мой район", которая стартовала в Москве этой весной. Об этом на своих страницах в социальных сетях и написал мэр Сергей Собянин.
По его словам, в этом году работы по благоустройству выйдут
за пределы исторического центра. "По программе "Мой район" планируем
привести в порядок больше 200 парков, улиц, бульваров и знаковых мест во всех
округах Москвы", – отметил столичный градоначальник.
Крупнейший проект благоустройства в 2019 году – район
Капотня. Мэр подчеркнул, что здесь появится уютный парк, детские площадки,
велодорожки и парковочные места. Кроме того, городские власти проконтролируют,
чтобы расположенный в этом районе нефтеперерабатывающий завод снижал вредные
выбросы.
"А еще через несколько лет в Капотне начнется программа
реновации пятиэтажек", – подчеркнул Собянин.
Проект благоустройства Капотни градоначальник ранее обсуждал
с местными жителями. По его словам, это новый опыт для городских властей.
"Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять и
так вот всю территорию покрыть – огромный проект, такого вообще не было", -
сказал мэр Москвы.
Благоустройство района охватит набережную Москвы-реки
протяженностью более двух километров, улицу Капотня, а также несколько
проездов. Общая площадь проекта – 136 гектаров.
Самые масштабные работы будут проведены на берегу реки. Там
появится набережная для пешеходов и парк, который станет продолжением парк
850-летия Москвы в соседнем районе Марьино. Заболоченные места очистят от
мусора, у реки появятся водолюбивые растения, к которым проложат экологическую
тропу длиной 900 метров.
В рамках благоустройства будут заменены опоры освещения,
установлены скамейки и урны, а также навигационные и информационные стелы. Для
младших возрастов появятся современные детские площадки, для любителей
активного образа жизни – спортивные зоны с тренажерами, настольным теннисом,
волейбольными площадками.
Кроме того, для жителей Капотни будут созданы зоны для
пикника, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Также
будут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.
В жилой зоне района запланирована расширение тротуаров для
удобства пешеходов. На маршрутах городского транспорта появятся остановочные
павильоны нового образца. Не забудут и о велосипедистах: для них расширят сеть
велодорожек.
Благоустройство ждет и территорию у Заводского пруда. Там
приведут в порядок зону отдыха с кафе. Как отмечают в пресс-службе столичной
мэрии, благоустройство Капотни завершится в конце августа.
Создание качественной городской среды – один из приоритетов
столичных властей. За прошедшие восемь лет было благоустроено 350 проспектов,
улиц, бульваров и других общественных пространств. В текущем году основные
работы развернутся в рамках масштабной программы "Мой район": в
порядок приведут 4,5 тысячи дворов и более 200 парков и других объектов.
Так, благоустройство ждет парк Дружбы на севере
Москвы, территорию у реки Яуза на северо-востоке столицы, сквер у улицы
Лухмановская в Косино-Ухтомском и другие объекты. Также в порядок приведут
Овчинниковскую и Озерковскую набережные в историческом районе Замоскворечье.