По китайской технологии станция получается сборной. Производитель делает на заводе специальные железобетонные конструкции, которые потом собираются на котловане.

Московские метростроители могут начать применять китайскую технологию ускоренного строительства станций, об этом рассказал журналистам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллинин.Сейчас, по его словам, роется котлован, делаются стены, а потом все заливается монолитом."По китайской технологии станция получается сборной. Производитель делает на заводе специальные железобетонные конструкции, которые потом собираются на котловане. Это экономия времени, экономия денег", - сказал Марат Хуснуллин."Мне эта технология понравилась, поручили "Мосинжпроекту" изучить ее и на ближайшем штабе дрожим мэру, насколько это у нас применимо", - добавил вице-мэр.