Мужчина накопил огромную задолженность по алиментам

Мужчина накопил огромную задолженность по алиментамВ Мурманской области судебные приставы сумели обнаружить должника по алиментам, объявленного в розыск. Как пишет портал , представители ФССП пришли в квартиру, где проживал мужчина, но хозяйка заявила, что давно его не видела.Однако приставов насторожила огромная куча грязного белья, сваленного в углу комнаты. Подойдя ближе, один из представителей ведомства заметил торчащее человеческое ухо – выяснилось, что под горой одежды скрывался должник. Он пояснил, что пустился в бега, опасаясь уголовного преследования – задолженность мужчины по алиментам превышает полмиллиона рублей.