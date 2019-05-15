Засуха — практически единственная возможность посмотреть на историческую часть Казани.

В Казани обмелел участок Волги, в результате чего жители города с удивлением обнаружили на этом месте булыжную мостовую и остатки трамвайных путей. Об этом сообщает Strelkamag, публикуя размещенные пользователем everiks фотографии.Охренеть! Волга высохла и люди нашли мостовую которая была много лет под водой: pic.twitter.com/qKE4i9N5U8— everiks (@everiks) 13 мая 2019 г.Часть территории города ушла под воду при строительстве Куйбышевского водохранилища. В инстаграм-аккаунте tatarstan.news говорится, что "Казанка поменяла свое течение в месте впадения в Волгу, а Адмиралтейская слобода оказалась на противоположном берегу от Кремля. И теперь такие засухи — единственная возможность посмотреть на историческую часть Казани".