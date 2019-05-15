Минобороны меняет правила ношения наград на парадной форме - теперь военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только 10 государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков.

Минобороны меняет правила ношения наград на парадной форме — теперь военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только 10 государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков. Гражданские награды, а также геральдические знаки различных общественных организаций носить на "парадке" будет запрещено, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве.Соответствующие изменения будут внесены в "Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС РФ". Нововведения должны способствовать тому, чтобы на парадной форме красовались только награды, имеющие реальную ценность. Сейчас же на форме некоторых военнослужащих можно увидеть так называемые "иконостасы" — десятки медалей неизвестных общественных организаций, как правило, ничего не говорящих о реальных заслугах их обладателя.Между тем, у нововведения есть и противники. Ряд экспертов считает, что ужесточение правил оставит без наград на кителях тех, кто не участвовал в боевых действиях или в испытаниях военной техники.