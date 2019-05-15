Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда потерпевший уснул, похитил денежные средства и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Куркино задержали подозреваемого в краже денежных средств.В полицию поступило заявление от 38-летнего жителя района Куркино г. Москвы о том, что он обнаружил пропажу денежных средств из своей квартиры. Ущерб составил 700 тыс. рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 43-летнего мужчину.Установлено, что заявитель пригласил малознакомого мужчину в квартиру для совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры уснул, похитил денежные средства и скрылся. Похищенное изъято и возвращено владельцу.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56