Мужчина не успел осуществить задуманное

Мужчина не успел осуществить задуманноеСотрудники ФСБ задержали на Ставрополье местного жителя, готовившего теракты в регионе. Как передает телеканал , мужчина попал под влияние запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".Реализовать задуманное задержанный не успел. По данным ФСБ он планировал несколько терактов на территории Ставрополья. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ, добавляет "Царьград".