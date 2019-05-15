На станции метро Таганская 39-летний уроженец Молдовы упал под прибывающий поезд Московского метрополитена. Заметив случившееся, машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажира.

На станции метро "Таганская" 39-летний уроженец Молдовы упал под прибывающий поезд Московского метрополитена. Заметив случившееся, машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажира.Инцидент произошел в 13:02 на станции Кольцевой линии. Дежурившие сотрудники Московского метрополитена сразу вызвали наряд скорой медицинской помощи. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД Алексей Мышляев, в 13:07 с жесткого пути было снято напряжение для незамедлительного извлечения потерпевшего.Прибывшие медики поставили предварительный диагноз потерпевшему — перелом бедра. Для оказания медицинской помощи уроженец Молдовы направлен в НИИ Н. В. Склифосовского.В 13:12 напряжение на пути было подано, движение восстановлено. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, а также машиниста электропоезда. Они сообщили, что мужчина шагнул под поезд самостоятельно.